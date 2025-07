Homem é preso por não pagar pensão alimentícia de filho que não é dele

O motorista de aplicativo Michael foi preso em São Paulo por supostamente dever pensão alimentícia. O homem de 29 anos descobriu em 2021 que não era o pai biológico da criança pela qual pagava a pensão desde 2015. A Justiça já havia suspendido a obrigatoriedade do pagamento antes da prisão dele em julho deste ano. Michael ficou 11 dias no Centro de Detenção Provisória e agora busca compensação judicial pelos dias passados na cela.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!