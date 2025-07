Homem espanca o filho autista de 14 anos que não quis lavar a louça

Um homem foi filmado espancando seu filho autista de 14 anos após o garoto se recusar a lavar a louça. O vídeo, gravado por um primo do garoto no dia 2 de fevereiro de 2024 e revelado agora, mostra minutos de agressão enquanto o adolescente tenta escapar. Além das agressões, o homem ameaçou matar a mãe do menino caso ele contasse o ocorrido. A mãe descobriu a violência em maio e procurou a delegacia da mulher, registrando boletins contra o ex-marido devido a episódios de violência doméstica durante o relacionamento. A família agora possui um botão do pânico e uma medida protetiva contra o homem. A Polícia Civil concluiu a investigação e encaminhou o caso ao Ministério Público. O garoto, que já sofreu agressões anteriores, está se recuperando do trauma.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!