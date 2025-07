Homem faz protesto inusitado após empresa mudar portão de embarque em cima da hora em Guarulhos

Um homem se deitou no chão e bloqueou acesso de passageiros no Aeroporto Internacional de São Paulo /Guarulhos como forma de protesto devido à mudança repentina de seu portão de embarque pela companhia aérea. A situação causou revolta entre os passageiros presentes, alguns dos quais estavam com crianças e não podiam perder o voo. A equipe de segurança foi acionada para resolver o incidente e a concessionária responsável informou que seguiu o protocolo adequado para garantir a segurança no local.



