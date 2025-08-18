Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Homem fica caído na calçada após abordagem policial na zona sul de SP

Um dos agentes o imobilizou contra a parede, derrubando-o em seguida

Balanço Geral Manhã|Do R7

Um homem foi abordado pela Polícia Militar após uma perseguição na Vila Ademar, zona sul de São Paulo. Ele desobedeceu a ordem de parada e fugiu até um beco, onde foi alcançado pelos policiais. Um dos agentes o imobilizou contra a parede, derrubando-o em seguida. A área foi isolada, e um inquérito administrativo pode ser aberto para apurar a conduta dos policiais envolvidos.

