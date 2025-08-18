Homem fica caído na calçada após abordagem policial na zona sul de SP

Um homem foi abordado pela Polícia Militar após uma perseguição na Vila Ademar, zona sul de São Paulo. Ele desobedeceu a ordem de parada e fugiu até um beco, onde foi alcançado pelos policiais. Um dos agentes o imobilizou contra a parede, derrubando-o em seguida. A área foi isolada, e um inquérito administrativo pode ser aberto para apurar a conduta dos policiais envolvidos.



