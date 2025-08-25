Homem mantém esposa grávida refém em São Paulo por quatro horas

Um homem de 26 anos manteve sua esposa grávida como refém em uma residência na zona sul de São Paulo . A situação durou quatro horas até que a mulher fosse liberada e o homem se entregasse. A negociação envolveu policiais do GATE e ocorreu após uma briga entre o casal. O homem não havia tomado medicação controlada no dia do incidente. Ele se feriu ao quebrar um vidro durante a saída e foi levado ao hospital. A mulher saiu sem ferimentos graves.



