Homem mata ex-companheira e pai dela no Dia dos Pais em Porto Alegre (RS)

No Dia dos Pais, uma mulher de 41 anos foi morta a tiros pelo ex-marido em Porto Alegre (RS). O crime ocorreu quando a vítima estava na casa do pai para celebrar a data. O ex-companheiro, que morava ao lado, se aproximou e disparou duas vezes contra a cabeça dela. O pai da vítima, ao ouvir os tiros, tentou intervir com uma faca, mas também foi baleado e morreu. Um terceiro homem tentou conter o atirador e ficou gravemente ferido. Após o ataque, o autor, que trabalha como segurança, tentou tirar a própria vida e está hospitalizado. A polícia apreendeu três armas.



