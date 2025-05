Homem morre após se envolver em discussão de trânsito com guarda civil em Suzano (SP)

Francisco Faustino de Lima foi morto após uma discussão de trânsito em Suzano com um guarda civil municipal. A briga começou quando o guarda encostou sua moto no carro de Francisco e ameaçou disparar. Francisco foi atingido por tiros e a polícia registrou o caso como homicídio. A prefeitura da cidade da Grande São Paulo e a Secretaria de Segurança Pública ainda não se manifestaram sobre a conduta do agente.



