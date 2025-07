Homem morre atingido por árvore que estava sendo cortada durante obra em São Paulo

Um homem morreu tragicamente após ser atingido por uma árvore que caiu enquanto era cortada em uma obra em São Paulo . Ele estava voltando para casa, após comprar paçoca para ajudar no mercadinho da família, quando a vegetação caiu sobre ele. O local não tinha qualquer isolamento ou sinalização, e a queda ainda arrancou a fiação elétrica. Os responsáveis pela obra fugiram após o incidente. A família de Luiz Carlos busca justiça e entrou com um processo de indenização, mas até agora não houve avanço nas investigações.



