Homem morre atropelado na Avenida 23 de Maio, em São Paulo

Um acidente na Avenida 23 de Maio, em São Paulo , resultou na morte de um homem de cerca de 40 anos, na manhã desta quinta (21). Segundo o motorista, o pedestre tentou atravessar a pista fora da faixa, impossibilitando a frenagem a tempo. A Polícia Militar e a CET isolaram a área, enquanto os bombeiros constataram o óbito ao chegar.



