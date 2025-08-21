Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Homem morre atropelado na Avenida 23 de Maio, em São Paulo

Segundo o motorista, o pedestre tentou atravessar a pista fora da faixa, impossibilitando a frenagem a tempo

Balanço Geral Manhã|Do R7

Um acidente na Avenida 23 de Maio, em São Paulo, resultou na morte de um homem de cerca de 40 anos, na manhã desta quinta (21). Segundo o motorista, o pedestre tentou atravessar a pista fora da faixa, impossibilitando a frenagem a tempo. A Polícia Militar e a CET isolaram a área, enquanto os bombeiros constataram o óbito ao chegar.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Bombeiros
  • CET (Companhia de Engenharia de Tráfego)
  • Morte
  • PM (Polícia Militar)
  • São Paulo (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.