Homem morre baleado após tentar pegar arma de policial durante abordagem

Um homem morreu após tentar pegar a arma de um policial durante uma abordagem na zona leste de São Paulo. No momento da ação, a arma de um dos agentes caiu no chão, e o suspeito tentou pegá-la, levando os policiais a dispararem duas vezes contra ele. Embora uma ambulância tenha sido acionada, a morte foi confirmada no local. A identidade do homem não foi divulgada, e a Polícia Civil investiga o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!