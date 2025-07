Homem morre e grávida fica ferida após acidente de carro na zona norte de SP

Um grave acidente na zona norte de São Paulo resultou na morte de um motorista de 22 anos. No veículo estavam cinco pessoas, incluindo uma mulher grávida que foi levada à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo com fratura na perna. Outro passageiro foi para o Hospital da Vila Penteado, enquanto um quinto ocupante foi dispensado. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro após retornar de uma festa onde houve consumo de bebidas alcoólicas.



