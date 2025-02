Homem muda de vida, vira fisiculturista e perde 128 kg

A transformação de Leonardo começou aos 21 anos após enfrentar um pico de pressão alta. Com 233 quilos, ele lutava para realizar atividades simples e tomou a decisão de mudar de vida. Enfrentou as dificuldades iniciais de resistir às tentações alimentares e iniciar treinos rigorosos. Leonardo trocou alimentos industrializados por opções saudáveis e sedentarismo por exercícios, resultando em uma impressionante perda de peso. Hoje, com 105 quilos, não só ganhou três títulos de fisiculturismo, como também se tornou uma inspiração na academia onde se exercita