Homem não aceita divórcio e mata esposa a facadas em Osasco (SP)

Um homem matou a esposa por não aceitar o fim do relacionamento em Osasco (Sp). A professora Gabriela Beleza, de 21 anos, foi morta dentro de casa a golpes de faca pelo companheiro Maurício Ribeiro, que, em seguida, se matou. Na cidade vizinha de Carapicuíba (SP), outro caso parecido. Um guarda civil municipal teria atirado três vezes em sua mulher no apartamento onde moravam. Segundo o autor, durante uma briga, a vítima teria pegado uma faca e partido para cima dele. Ela foi encaminhada para um hospital e permanece em estado grave. O guarda civil segue preso.



