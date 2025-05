Homem oferece ajuda e ataca mulheres na zona norte de São Paulo

Um homem se passando por “bom moço” está sendo investigado por atacar mulheres na zona norte de São Paulo . Usando o pretexto de ajudar, ele levou uma vítima a um local isolado, onde cometeu o ataque. A jovem, chamada Madalena, relatou que inicialmente não suspeitou de perigo devido à aparência amigável do agressor. A polícia busca imagens e denúncias para identificar e prender o suspeito. As autoridades pedem que informações sejam fornecidas, mesmo que anonimamente, para ajudar nas investigações.



