Homem parte para cima de protetores após ser denunciado por maus-tratos a animais

Uma ação de resgate de cães em Santo André resultou em confronto entre a equipe responsável e o dono do local, Ademir. Os animais foram encontrados sem comida e água, vivendo em condições precárias. Ademir foi detido após tentar impedir o resgate e reagir com violência. Ao todo, 17 cães foram retirados da situação insalubre. O caso foi registrado como maus-tratos a animais, e o suspeito possui uma ficha criminal extensa.



