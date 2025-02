Homem que perdeu filho afogado enquanto era preso injustamente diz que alertou policiais

Jonas foi preso por engano enquanto seus três filhos pequenos, incluindo Miguel, de 1 ano, ficaram sozinhos em casa. O menino acabou se afogando na piscina. A polícia ignorou o pedido de Jonas para chamar um parente antes de levá-lo e anda teria agredido o homem. Apesar de ter sido inocentado, Jonas somente recebeu a notícia da morte do filho na delegacia. A família processou o Estado e uma decisão judicial garantiu uma indenização de meio milhão de reais. No entanto, o pagamento está sujeito a precatório, o que pode significar uma longa espera. A Procuradoria Geral de Goiás afirmou que tomará as providências para o cumprimento da sentença.



