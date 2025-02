Homem reage a assalto e corre atrás de criminoso na zona sul de SP

Um assaltante tentou roubar alianças de um casal no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo, mas acabou perseguido pelo homem que seria a vítima do crime os dois entraram em luta corporal. O ladrão fugiu, mas foi identificado como Alexandre Nicolas Bueno de Lima e preso em Taboão da Serra. A moto utilizada no crime estava no nome da mãe dele, que tentou enganar a polícia registrando um falso boletim de ocorrência. Alexandre aguarda audiência de custódia.