Homem tenta se aposentar e descobre que é considerado morto

Nelson Freitas Barbosa enfrenta um dilema incomum: ele precisa provar que está vivo. Apesar de estar bem e ativo, Nelson foi surpreendido ao descobrir que consta como falecido nos registros da Receita Federal. A situação veio à tona quando tentou dar entrada na aposentadoria e percebeu a existência de um atestado de óbito em seu nome.

O caso começou há cerca de três anos no Rio Grande do Sul. Nelson nunca esteve lá, mas é onde o documento registra sua morte por insuficiência respiratória aguda. Ele acredita que tudo começou com a perda da carteira contendo seus documentos em São Paulo há 15 anos. Desde então, não conseguiu registrar boletim de ocorrência devido à superlotação nas delegacias na época.

Sua sobrinha Eliana tem sido fundamental na tentativa de reverter essa situação complexa. Ela contatou o cartório responsável pelo registro do óbito. No entanto, para remover o nome dele dos registros oficiais será necessária uma ordem judicial.

A família já solicitou assistência jurídica à Defensoria Pública há dois meses e aguarda resposta enquanto Nelson lida com dificuldades cotidianas sem documentos válidos — desde trabalhar até realizar simples tarefas como cadastrar um chip telefônico estão impossibilitados.

Um advogado consultado destacou a importância do boletim de ocorrência ao perder documentos pessoais e mencionou possíveis responsabilidades civis e criminais para o cartório envolvido se for comprovada falta de fiscalização adequada durante o processo inicial.

Em nota oficial, o cartório afirmou ter seguido todos os procedimentos legais necessários baseando-se nas informações fornecidas pelo médico responsável pela declaração da morte fictícia.

Enquanto espera por uma solução legal definitiva para retificar sua certidão falsa junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Nelson expressa frustração com atrasos contínuos: "Estou parado faz tempo porque ninguém resolve nada", desabafa ele sobre este pesadelo burocrático interminável impedindo-o alcançar finalmente sua tão desejada aposentadoria.

aqui!