Homem tira roupa e caminha por avenida que concentra várias empresas após ser demitido em SP

Um homem ficou completamente nu na Avenida Faria Lima, em São Paulo , após receber a notícia da sua demissão. Testemunhas relataram que ele seria um "ex-faria limer" e que o ato poderia ser um protesto ou uma forma de chamar atenção. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram no local. O homem foi levado para uma unidade de saúde , recebeu atendimento médico e foi liberado. Vídeos do incidente, que está ganhando repercussão na internet, mostram o homem sentado em uma mureta e caminhando pela avenida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!