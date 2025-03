Homem usa macaco hidráulico para arrombar loja, mas dorme no local e acaba preso

Um homem utilizou um macaco hidráulico para arrombar a porta de uma loja na zona norte de São paulo. Após furtar dinheiro e correntes, ele eadormeceu no local. Os vizinhos, alertados pela movimentação, chamaram a polícia. Ao chegarem, os policiais encontraram o homem dormindo no andar superior da loja. Com passagens anteriores por furto, ele foi levado à delegacia. Os policiais destacaram a tranquilidade com que ele foi encontrado, evidenciada quando ele respondeu que "faz parte do serviço" ter dormido ali.



