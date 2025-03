Homens se juntam para salvar mulher que caiu em córrego durante chuva em São Paulo

Durante as fortes chuvas que atingiram São Paulo , uma mulher caiu em um córrego na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no Brooklin. Antes mesmo da chegada dos bombeiros, três homens se uniram para resgatar a vítima com vida, destacando a solidariedade dos cidadãos. As chuvas também causaram cerca de 40 chamadas aos bombeiros para quedas de árvores e outros salvamentos na região.



