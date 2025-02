Homens se unem para resgatar mulher presa em carro durante enchente em Goiânia

Quatro homens se uniram para resgatar uma mulher que ficou presa em seu carro durante alagamento em Goiânia e estava com água na altura da cintura dentro do veículo. Apesar do gesto solidário, a Defesa Civil alertou que situações como essa são perigosas e recomendou que, em casos semelhantes, bombeiros ou a própria Defesa Civil sejam acionados. Há previsão de mais chuvas para esta quarta-feira (15) na capital goiana.