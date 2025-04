Hospital superlotado na zona sul de SP tem pacientes em macas no corredor e fila para cirurgia

A superlotação no Hospital Geral de Pedreira, na zona sul de São Paulo, força pacientes a serem internados em macas nos corredores. Em uma sala com capacidade para 10 pessoas, mais de 15 estão acomodadas.



Alan, internado para tratar uma infecção, decidiu esperar em casa devido às condições.



O hospital está enfrentando alta demanda por doenças respiratórias, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, que informou sobre medidas emergenciais. No entanto, pacientes e familiares expressam a necessidade de um atendimento mais digno e estruturado.



