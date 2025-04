Humorista Gui Santana tem equipamentos de trabalho roubados na zona oeste de São Paulo

O humorista Gui Santana teve equipamentos de trabalho furtados em frente à casa de sua namorada, no Butantã, zona oeste de São Paulo . Câmeras de segurança registraram o momento em que dois criminosos abriram a caçamba da picape do humorista e levaram uma maleta e um objeto azul, essenciais para seus shows de stand-up. "Fico triste por esse tipo de violência, que impacta não só a mim, mas também os moradores do bairro", desabafou Gui Santana. A polícia está investigando o caso, analisando as imagens para tentar identificar os autores e recuperar o material levado.



