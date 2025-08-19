Hytalo Santos deixa presídio de Carapicuíba chorando

Hytalo Santos e Israel Vicente estão atualmente detidos no Centro de Detenção Provisória de São Paulo , suspeitos de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil. Sob forte esquema de segurança, foram transferidos após decisão judicial, enquanto a defesa planeja recorrer. O caso, que ganhou destaque após denúncias do influenciador Felca, continua sob segredo de justiça e a transferência dos acusados para a Paraíba pode ocorrer a qualquer momento.



