Hytalo Santos deixa presídio de Carapicuíba chorando
Detidos em São Paulo, ele e o companheiro são investigados por crimes graves; transferência para a Paraíba é esperada
Hytalo Santos e Israel Vicente estão atualmente detidos no Centro de Detenção Provisória de São Paulo, suspeitos de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil. Sob forte esquema de segurança, foram transferidos após decisão judicial, enquanto a defesa planeja recorrer. O caso, que ganhou destaque após denúncias do influenciador Felca, continua sob segredo de justiça e a transferência dos acusados para a Paraíba pode ocorrer a qualquer momento.
