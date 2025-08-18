Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Hytalo Santos deve ser transferido para centro de detenção provisória nesta segunda (18)

O influenciador e seu marido tiveram o primeiro pedido de habeas corpus negado

Balanço Geral Manhã|Do R7

O influenciador Hytalo Santos e seu marido continuam presos em São Paulo após a negativa do primeiro pedido de habeas corpus. A defesa entrou com uma nova liminar, que será analisada nesta segunda-feira (18). Eles devem ser transferidos para um centro de detenção provisória. O advogado dos dois afirmou que eles estavam de férias em São Paulo e não tinham intenção de fugir.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasil
  • Justiça
  • Paraíba
  • Polícia
  • Polícia Civil
  • RecordPlus
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.