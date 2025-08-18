Hytalo Santos deve ser transferido para centro de detenção provisória nesta segunda (18)

O influenciador Hytalo Santos e seu marido continuam presos em São Paulo após a negativa do primeiro pedido de habeas corpus. A defesa entrou com uma nova liminar, que será analisada nesta segunda-feira (18). Eles devem ser transferidos para um centro de detenção provisória. O advogado dos dois afirmou que eles estavam de férias em São Paulo e não tinham intenção de fugir.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!