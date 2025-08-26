Logo R7.com
Hytalo Santos e companheiro podem ser transferidos para presídio na Paraíba

A transferência ocorrerá via Aeroporto Campo de Marte para evitar tumultos

Balanço Geral Manhã|Do R7

Hytalo Santos e seu companheiro, investigados por ameaçar o influenciador Felipe Bressani Pereira, o Felca, podem ser transferidos a qualquer momento do CDP de Pinheiros, em São Paulo, para a Paraíba. A transferência ocorrerá via Aeroporto Campo de Marte para evitar tumultos. Felca afirma não se arrepender de suas denúncias e acredita estar contribuindo para a sociedade.

