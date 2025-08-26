Hytalo Santos e companheiro podem ser transferidos para presídio na Paraíba

Hytalo Santos e seu companheiro, investigados por ameaçar o influenciador Felipe Bressani Pereira, o Felca, podem ser transferidos a qualquer momento do CDP de Pinheiros, em São Paulo, para a Paraíba. A transferência ocorrerá via Aeroporto Campo de Marte para evitar tumultos. Felca afirma não se arrepender de suas denúncias e acredita estar contribuindo para a sociedade.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!