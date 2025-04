Idosa atropelada por ônibus na Grande São Paulo perde uma das pernas

Uma idosa de 78 anos foi atropelada por um ônibus em Cajamar (SP) enquanto atravessava a rua na faixa de pedestres e teve que amputar parte de uma das pernas. Ela voltava da padaria no momento do acidente. O motorista, que prestou socorro, foi preso em flagrante e alegou não ter visto a idosa devido ao ponto cego do veículo. Ele passou por audiência de custódia e responderá em liberdade. A empresa responsável abriu sindicância para investigar o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!