Idosa cobra aluguel atrasado e é agredida por inquilino de 24 anos na Grande São Paulo

Uma idosa de 71 anos foi brutalmente agredida por um inquilino de 24 anos em um bairro da Grande São Paulo. A agressão ocorreu após um conflito envolvendo o pagamento de contas atrasadas e a tentativa do jovem de recuperar uma televisão confiscada como garantia pelos proprietários. Apesar dos ferimentos, incluindo hematomas no rosto e um óculos danificado, Gleide Balbino interveio para proteger sua família e impedir a entrada do agressor. A polícia foi acionada e registrou o caso como agressão, mas o suspeito ainda está foragido. A Secretaria de Segurança Pública informou que as investigações continuam na busca pelo agressor.



