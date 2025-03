Idosa é agredida durante assalto na zona oeste de São Paulo

Uma idosa foi agredida e teve duas correntes de ouro roubadas por dois homens em um cruzamento na zona oeste de São Paulo . Policiais militares, em patrulhamento, flagraram os suspeitos correndo para uma comunidade próxima. Segundo a vítima, os ladrões a atacaram enquanto ela estava no carro. Os policiais localizaram e abordaram os suspeitos, que já haviam trocado de roupa, e recuperaram as correntes jogadas no chão. Ambos, com 18 anos, estão à disposição da Justiça.



