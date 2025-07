Idosa morre após carro ser esmagado por caminhão em rodovia no Rio Grande do Sul

Uma mulher de 67 anos morreu após o carro em que ela estava ser esmagado por um caminhão na BR-153, na altura da cidade de Erechim (RS). A neta dela foi levada ao hospital com ferimentos, e seu estado de saúde não foi divulgado. O motorista do caminhão não sofreu lesões. As imagens das câmeras de segurança serão analisadas pela Polícia Rodoviária Federal para investigar as circunstâncias do acidente.



