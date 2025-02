Idosa morre após ser atropelada por carro que dava ré em São Paulo

Uma mulher de 73 anos foi atropelada e morta em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo, enquanto ia à lotérica pagar uma conta. O acidente ocorreu quando uma minivan deu marcha à ré e atingiu a senhora. Imagens de segurança revelam que o motorista e os passageiros perceberam o atropelamento, mas fugiram sem prestar ajuda. A polícia investiga o caso e solicita informações sobre o condutor. Segundo José, síndico do condomínio onde a vítima morava, ela era uma residente de longa data e a comunidade está consternada com sua morte.



