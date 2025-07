Idosa suspeita de mandar matar a cunhada é solta após ficar presa por três semanas

A Justiça determinou a soltura de Marlene Pinheiros Bragagnolo, mulher de 74 anos suspeita de planejar o assassinato da cunhada, Rosana Maria Bragagnolo. A decisão foi proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo , mas detalhes sobre a libertação não foram divulgados. Rosana, empresária do ramo de cerâmicas, foi morta em junho de 2018, em Itu, em uma disputa por herança. Quatro pessoas, entre elas Ana Maria, que atraiu Rosana para o local do crime, foram presas no mês passado. A polícia ainda busca um dos atiradores. Marlene continua sob investigação.



