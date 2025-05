Idosa usa termos racistas para ofender homem em praia de Santos (SP)

Uma idosa foi filmada fazendo ofensas racistas a um homem na praia de Embaré, em Santos (SP). Além do caso de racismo, ela já se envolveu em outros conflitos no local, relacionados ao seu cachorro que mordeu uma pessoa e a sua atitude agressiva com outras pessoas na área.



As vítimas registraram boletins de ocorrência por omissão de cautela e injúria. Testemunhas afirmam que a mulher tem um comportamento agressivo e relatam que ela carrega um pedaço de madeira, ameaçando quem se aproxima. As autoridades foram acionadas para investigar os casos.



