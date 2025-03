Idoso com Alzheimer está desaparecido há mais de 15 dias em São Paulo

Cícero Inácio da Costa, de 72 anos, desapareceu recentemente na zona norte de São Paulo . As últimas imagens mostravam ele dentro do condomínio onde mora há mais de 20 anos, no bairro Jaraguá. Cícero tem Alzheimer, Parkinson e diabetes, e a preocupação é grande, pois ele necessita de vários medicamentos que não levou ao sair. Familiares, desesperados, relatam buscas incessantes, colando cartazes e procurando em locais como a estação do Jaraguá. Entre os desafios nas buscas estão câmeras de segurança de comércios que não capturam imagens da rua. Cícero estava vestindo boné vermelho, camisa branca, calça jeans e tênis. A esposa, Dona Maria, pede ajuda emocionada: "Se você ver ele, faça contato com a gente, por favor."



