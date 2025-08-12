Idoso de 71 anos é violentamente assaltado em São Paulo

Um idoso de 71 anos foi brutalmente agredido e assaltado em um ponto de ônibus no Sacomã, zona sul de São Paulo . O agressor bordou a vítima com uma conversa antes de atacá-lo violentamente, causando ferimentos graves, incluindo fraturas e hematomas. O caso ocorreu em uma movimentada avenida e dois dias após o crime, a polícia militar prendeu o suspeito, que confessou o delito. O homem já havia cumprido cinco anos de prisão por roubo e estava em liberdade há apenas 35 dias.



