Idoso de 76 anos é preso após matar a mulher na Grande São Paulo

Um homem de 76 anos foi preso após matar a esposa de 72 anos com múltiplos golpes de faca em Barueri, região metropolitana de São Paulo. Após o crime, ele subiu no telhado da casa e ameaçou se jogar. O Corpo de Bombeiros e a guarda civil municipal foram acionados para negociar sua descida. A mulher foi socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos. O casal estava junto há cerca de 60 anos e tinha três filhos.