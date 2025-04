Idoso distrai atendente e furta celular em loja de roupas de São Paulo

Um idoso foi flagrado furtando um celular dentro de uma loja na Vila Formosa, zona leste de São Paulo .



Ele entrou no estabelecimento e interagiu com a comerciante, Tatiane, antes de esconder o aparelho sob sua camisa e sair rapidamente.



A comerciante relatou que furtos similares já ocorreram anteriormente, e a polícia investiga a identificação do suspeito.



