Idoso é encontrado morto em matagal após fugir de hospital em Ibiúna (SP)

Um idoso de 61 anos,foi encontrado morto em um matagal, próximo ao hospital de Ibiúna, no qual esteve internado após cair e fraturar o braço. A família de Heleno Simão da Silva afirma que ele também sofria de traumatismo craniano, mas não recebeu o devido cuidado para essa condição. O hospital nega responsabilidade em sua fuga, alegando que o paciente estava bem e cognitivamente alerta. A Secretaria de Segurança Pública investiga o caso. "Ele morreu por negligência do hospital," alega a família, que busca respostas para o falecimento.



