Idoso é resgatado durante incêndio em apartamento em Barueri (SP)

Um homem de 65 anos foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros após um incêndio em seu apartamento na cidade de Barueri, na Grande São Paulo . Vizinhos acionaram os bombeiros, que encontraram o idoso desacordado no imóvel. Após procedimentos de reanimação, ele foi socorrido e está com a saúde estável.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!