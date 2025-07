Ilha Comprida recebe 14ª edição do Empreenda Tur, feira de turismo e empreendedorismo

A cidade de Ilha Comprida, no litoral de São Paulo , sediou a 14ª edição do Empreenda Tur, um evento voltado ao fomento de novos negócios e empregos no turismo. O Empreenda Tur é uma plataforma para empreendedores, especialistas e gestores públicos discutirem conhecimentos sobre inovação e sustentabilidade. Além de proporcionar capacitação, a feira oferece linhas de crédito especiais para investimentos que incentivam o turismo e valorizam a preservação ambiental da região.



