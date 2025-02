Imagens mostram assassino entrando na casa de bancária violentada e morta

Aline Cristina, bancária de 31 anos, foi encontrada morta em sua casa em Registro (SP). O vizinho dela, William, foi preso após mentir sobre o envolvimento no crime. Imagens de segurança mostraram que ele entrou na casa dela pela manhã, aguardou sua chegada, e então a estrangulou e violentou sexualmente. William confessou o crime ao ser detido e foi indiciado por homicídio qualificado e estupro. Ele permanece à disposição da Justiça. A cidade está em choque com o ocorrido.



