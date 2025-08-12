Imagens mostram jovem sendo agredido e morto em estacionamento de supermercado na Grande São Paulo

Novas imagens de câmera de segurança mostram um homem vestido com roupas brancas se afastando da confusão em um estacionamento na Grande São Paulo e indo até um carro para pegar uma arma. Ele atira contra Paulo Henrique Custódio Santana, que foi agredido por outras pessoas antes do disparo. O corpo de Paulo Henrique foi encontrado no local com ferimentos na cabeça e o caso está sendo investigado pela polícia como homicídio.



