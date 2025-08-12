Imagens mostram jovem sendo agredido e morto em estacionamento de supermercado na Grande São Paulo
Paulo Henrique, de 26 anos, foi assassinado durante briga em Itapevi; caso foi registrado como homicídio
Novas imagens de câmera de segurança mostram um homem vestido com roupas brancas se afastando da confusão em um estacionamento na Grande São Paulo e indo até um carro para pegar uma arma. Ele atira contra Paulo Henrique Custódio Santana, que foi agredido por outras pessoas antes do disparo. O corpo de Paulo Henrique foi encontrado no local com ferimentos na cabeça e o caso está sendo investigado pela polícia como homicídio.
