Imagens mostram suspeito saindo de prédio onde homem foi encontrado morto no centro de SP

Imagens de câmeras de segurança mostram um suspeito saindo do prédio onde o atendente de loja Raphael Lagares foi encontrado morto no centro de São Paulo com uma mala cheia de pertences das vítimas. Antes, os dois entraram juntos no edifício.



A Polícia Civil analisa as imagens para identificar o suspeito, investigando como ele saiu do prédio sem ser identificado. Raphael, que trabalhava como vendedor e tinha mudado para a loja no centro para ficar mais perto de casa, foi encontrado amordaçado e com sinais de agressão..



