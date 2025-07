Imagens mostram suspeitos assaltando loja minutos antes do assassinato de motorista em Guarulhos

A polícia investiga a morte do empresário Rodrigo Ponce, em Guarulhos. Ele foi abordado por dois motociclistas minutos após esses mesmos homens serem flagrados em um assalto a uma loja de carros. As câmeras registraram os suspeitos e a dinâmica da ação criminosa. A vítima teve sua arma e correntes roubadas antes da execução. Um terceiro suspeito também é investigado por possível participação no crime. Novas diligências estão sendo realizadas para localizar os envolvidos na ocorrência.



