Incêndio de grandes proporções atinge imóvel na zona norte de São Paulo
Fogo em imóvel desativado na Casa Verde mobiliza Corpo de Bombeiros
Um incêndio de grandes proporções ocorreu na zona norte de São Paulo, no bairro da Casa Verde, atingindo um imóvel aparentemente comercial e desativado. As chamas foram detectadas pelo helicóptero da RECORD, que flagrou a fumaça e o fogo consumindo o telhado do prédio. Moradores do local acionaram o Corpo de Bombeiros, que chegaram rapidamente devido à proximidade de suas unidades. Um morador, surpreendido pelo incêndio, ajudou a orientar os bombeiros na entrada para combater o fogo e verificar a presença de possíveis vítimas.
