Incêndio destrói carros de duas escolas de samba antes de desfile em São Paulo

Dois carros alegóricos para desfile de Carnaval foram destruídos por um incêndio no bairro do Butantã, em São Paulo. As chamas, cuja origem ainda é desconhecida, iniciaram na fiação de um poste. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o fogo, evitando feridos. Um guincho está removendo os carros da Unidos de São Miguel e da Leandro de Itaquera. Apesar da destruição, outras escolas demonstraram solidariedade, oferecendo materiais para a reconstrução dos carros.



