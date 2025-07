Incêndio destrói casa na zona norte de São Paulo, e moradores resgatam gato

Um incêndio na madrugada desta sexta-feira (25) destruiu uma casa no bairro da Casa Verde, na zona norte de São Paulo. A Polícia Militar e a Defesa Civil foram acionadas para o local. Moradores relataram que uma mulher teria iniciado o fogo. O incêndio atingiu uma residência com botijões de gás. Os moradores conseguiram resgatar um gato do meio das chamas antes da chegada dos bombeiros. O animal foi encontrado chamuscado e recebeu socorro imediato.



