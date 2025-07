Incêndio destrói casas no Campo Limpo, zona sul de São Paulo

Nesta terça (29), um incêndio de grandes proporções ocorreu no Campo Limpo, zona sul de São Paulo . Os bombeiros conseguiram controlar as chamas que atingiram barracos. Em Osasco, um incêndio deixou um homem com 50% do corpo queimado. Na Vila Prudente, dois carros alegóricos foram incendiados, sem vítimas. As equipes realizam o rescaldo e verificam as causas dos incêndios.



