Indiciado por fraude, Lucas Lucco diz que ele e o pai foram vítimas de falso advogado

O cantor Lucas Lucco e o pai dele, Paulo Roberto de oliveira, foram indiciados pela Polícia Civil de Goiás por fraude na negociação de veículos. Eles teriam repassado dois Porsches com pendências financeiras em troca de outro carro da mesma marca. Em nota, ambos afirmaram que foram vítimas de um golpe aplicado por um suposto advogado, que teria falsificado assinaturas digitais. O empresário lesado, Rogério Villaverde, procurou a polícia após perceber as dívidas dos veículos. O delegado afirmou que Lucas Lucco utilizou a expressão "carros lisos" para se referir a veículos livres de ônus, o que não era verdade. O inquérito foi concluído e será enviado ao Ministério Público.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!